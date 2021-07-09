Росрыболовство призвало ограничить перевозку икры с Камчатки

Росрыболовство надеется на введение авиакомпаниями ограничений на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Илья Шестаков.

По его словам, законодательно ограничить вывоз икры в ручной клади невозможно - это не относится к вопросам транспортной или санитарной безопасности. В Росрыболовстве считают, что ограничения могут коснуться партий весом свыше 10 килограммов. Речь идет только о нелегальной добытой продукции.

"Мы считаем, что там, где есть подтверждающие документы, тогда можно было бы провозить и больше, а если это какая-то любительская рыбалка без подтверждающих документов - ограничить этим объемом", - отметил Шестаков.