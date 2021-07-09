СК закончил дело о нападении браконьеров на охотоведа на Байкале

Главное следственное управление СК поставило точку в расследовании резонансного уголовного дела о незаконной охоте, когда браконьеры попробовали свести счёты с принципиальным участковым инспектором. И у них это почти получилось, но Следственный комитет защитил человека.

Инспектора ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" зовут Сергей Красиков, а ЧП произошло на территории заказника "Алтачейский" в Бурятии.

Уголовное дело о котором речь, было передано в центральный аппарат по поручению лично Александра Бастрыкина, как объяснили в ведомстве, "в связи с широким освещением ситуации в СМИ и возбуждением региональными следственными органами уголовного дела в отношении Сергея Красикова по факту превышения должностных полномочий при задержании браконьеров".

Напомним, что произошло. 4 октября 2020 года инспектором Красиковым были задержаны браконьеры Сергей Русин, Александр Бухольцев, Вячеслав Афанасьев, Сергей Рандин и Антон Милохов. Компания приехала в заказник "Алтачейский" на автомобиле и эти люди убили двух косуль. Во время задержания, браконьеры пытались скрыться на автомобиле и сбить Красикова. Поэтому он произвел предупредительные выстрелы, чтобы остановить машину нарушителей и для самообороны. После этого инспектор обезоружил Русина, не выполнившего его требование отдать карабин. Но вот дело в итоге завели по жалобам этих граждан на самого Красикова.

Во время следствия, было установлено, что из автомобиля браконьерам были хорошо слышны команды Красикова, видна его форма и имевшаяся на ней атрибутика. Кроме первых показаний самих браконьеров, в которых они признавали свою причастность к преступлению, их вина подтверждается вещественными доказательствами, результатами экспертиз и "иными материалами дела".

Русину, Бухольцеву, Афанасьеву, Рандину и Милохову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса- незаконная охота и применение насилия в отношении представителя власти.

- Уголовное дело и уголовное преследование против Красикова прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления,- объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Прокуратура согласилась с доводами СК и утвердила обвинение браконьерам. Тома расследования отправлены сегодня в суд.