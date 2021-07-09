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09.07.2021 10:18
Рубрика: Общество

В Бурятии снимут режим всеобщей самоизоляции

Текст: Юрий Батин
В Бурятии на заседании оперативного штаба было принято решение о снятии режима всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном портале республики.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю отмечено снижение заболеваемости на 10 процентов. В связи с этим послабления распространятся на весь регион за исключением Кабанского района.

Фото: iStock
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- Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых, - отметил глава республики Алексей Цыденов

С 12 июля возобновят работу торговые центры, предприятия общепита и сферы услуг, музеи, библиотеки, спортивные заведения и многие другие объекты, которые были вынужденно закрыты. Правда, на их деятельность будут распространяться серьезные ограничения. К примеру, предприятия общепита смогут работать только до 22 часов при рассадке посетителей с учетом социальной дистанции.

Откроются и детские сады при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

При этом по 25 июля приостановлены проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов и иных аналогичных объектов. Остаются закрытыми детские развлекательные центры и игровые зоны. Под запретом останутся услуги по организации досуга и развлечений, включая кино и театры.

Приостановлен личный прием граждан в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Предоставление государственных услуг будет осуществляться в электронном виде за исключением неотложных ситуаций.

Оперштабом принято решение обеспечить перевод на дистанционную работу беременных женщин и включить их в перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

На всей территории республики сохраняется требование по соблюдению масочного режима.

Что касается Кабанского района, где эпидемиологическая ситуация остается сложной, там все действовавшие ранее запреты продлены до 18 июля.

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