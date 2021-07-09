В двух поселках Камчатки ввели режим ЧС из-за вспышки COVID-19

В поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района, где произошла вспышка коронавируса, объявлен режим чрезвычайной ситуации и развернут ковид-госпиталь, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

На месте побывала правительственная комиссия, куда вошли представители краевых минздрава и минспецпрограмм и Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, на 6 июля в "красной зоне" Озерновской районной больницы находились пять человек. На амбулаторном лечении дома - 177. Более 40 человек госпитализированы в Петропавловске-Камчатском.

Комиссия проверила действия властей муниципалитетов по предотвращению распространения инфекции. По словам министра по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергея Лебедева, районные власти оказались не готовы к реагированию и не смогли объяснить населению, насколько серьезна ситуация.

"На лицо несогласованность действий органов местного самоуправления сельского поселения и муниципального района, Роспотребнадзора и других полномочных контролирующих служб. Общая задача на сегодня - остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо выстроить систему контроля за соблюдением правил изоляции пациентов на амбулаторном лечении, усилить масочный режим вплоть до обязательного ношения на улице, обеспечить дезинфекцию подъездов, особенно в местах проживания инфицированных граждан, а также мест сбора отходов", - заявил министр.

По его мнению, главное сейчас - разделить здоровых людей и больных, чтобы остановить распространение инфекции. Для этого на реке Большая нужно поставить пост, разрешив въезд и выезд из поселков только тем, кто сделал прививку и имеет отрицательный тест на COVID-19.

"Этот метод уже показал свою эффективность в прошлом году. Он защитит жителей поселков от проникновения коронавируса извне, а также даст понимание о состоянии здоровья тем, кто собрался выезжать за пределы Озерновского куста", - сказал министр.

К слову, Роспотребнадзор исключил версию о возможности завоза коронавируса в поселки сезонными рабочими. Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Камчатскому краю Владимир Кормич рассказал, что эпидрасследование показало - один из очагов распространения коронавирусной инфекции выявлен на рыболовецком предприятии, однако завезенные на полуостров сезонные рабочие не имеют к этому отношения. Все они прибыли на Камчатку с отрицательными тестами, прошли обсервацию и приступили к работе только после повторного тестирования.