В Забайкалье ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Забайкалья ввели новые ограничения для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

До 6 августа в крае запрещено проводить все спортивные и развлекательные мероприятия, даже на свежем воздухе. Исключение сделано только для тех, что проводятся в дистанционном режиме.

Также до 6 августа не будут работать ночные клубы и детские игровые комнаты. А кинотеатры, библиотеки, театры и музеи могут принимать посетителей только при 50-процентной заполняемости залов. Это же относится и к СПА-салонам, парикмахерским, баням и саунам.

Кафе и ресторанам теперь разрешено обслуживать гостей только навынос, режим их работы сократили до 21 часа.

В торговых центрах установили предельную численность посетителей - один человек на одном "квадрате" свободной площади. Администрация обязана предупреждать об этом по громкой связи. Торговые точки должны предусмотреть перерывы для проветривания, обеззараживания воздуха, проведения влажной уборки и дезинфекции помещений.

Спортивные мероприятия, которые организуются Минспорта РФ, разрешено проводить без зрителей.

Кроме того, работодатели обязаны отправить на удаленную работу или в отпуск всех пожилых сотрудников и беременных женщин, не сделавших прививку. Планерки и собрания теперь будут только дистанционными.