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09.07.2021 13:38
Рубрика: Общество

Вклад в развитие

Олег Баулин: Мы не меняем лояльность стобалльников на деньги, а инвестируем в них
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин на пресс-конференции, посвященной особенностям приемной кампании-2021 и мерам поддержки выпускников школ, заявил: высокие стипендии для высокобалльников и победителей олимпиад - это не способ их привлечения в вуз, а вклад в развитие талантливых детей.
Фото: пресс-служба УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ
Фото: пресс-служба УГНТУ

- Повышенные стипендии - это механизм поддержки студентов. В основном вузы выплачивают их только первый семестр, а мы - весь первый год обучения. В наших стипендиальных программах участвуют и стобалльники, и те, у кого баллы от 95 и выше за один экзамен. Они получают 100 тысяч рублей. Также повышенные стипендии полагаются тем, у кого сумма результатов за три ЕГЭ составляет 250 баллов и выше, - отметил Олег Александрович. - Но мы не меняем лояльность стобалльников на деньги - мы инвестируем в развитие ребят. Ведь у них более высокие академические запросы. Рассчитываем, что повышенные стипендии студенты используют на приобретение дополнительной литературы, подписку на интересные онлайн курсы и стажировку.

Фото: Пресс-служба УГНТУ
В Уфимском нефтяном университете откроют уникальную учебную программу

Стоит подчеркнуть, что после первого года обучения программа стипендиальной поддержки не заканчивается: на втором и последующих курсах студентам Нефтяного назначают повышенные академические стипендии за успехи в учебе, науке, общественной деятельности и так далее. Несколько сотен человек получают корпоративные стипендии от крупных компаний в размере от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

В этом году у абитуриентов есть реальная возможность поступить на бюджет в УГНТУ, так как число бюджетных мест значительно увеличилось. Если раньше в Нефтяном был конкурс даже среди медалистов, то сейчас ситуация преодолена. Для сравнения, в 2019 году - их было чуть более 1,1 тысячи, в 2021 году - уже свыше трех тысяч.

К тому же в этом году в вузе будет организован прием на специализированную корпоративную группу крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании "Сибур Холдинг" по ряду технических специальностей - химические технологии, автоматизация, энергетика, нефтегазовая отрасль. В эту группу возьмут, прежде всего, выпускников колледжей и техникумов, имеющих навыки и допуск к выполнению определенных трудовых функций. Еще в период обучения они пройдут годовую практику с закреплением рабочего места в дочерних компаниях "Сибура", а после выпуска будут рассматриваться на трудоустройство в приоритетном порядке. Кстати, в УГНТУ более 30 таких корпоративных групп, ведь Уфимский нефтяной университет - это опорный вуз страны, "Газпрома", "Роснефти", "Газпром нефти" и "Сибура".

Сегодня в вузе уже реализуется 275 направлений подготовки. И помимо классических технических специальностей в области нефтегазовой промышленности, химических технологий, автоматизации и строительства, благодаря которым Опорный Нефтяной широко известен не только в России, но и за рубежом, университет теперь готовит и специалистов в сфере цифровых технологий, информатизации и роботизации. По этим направлениям подготовки в вузе работают уже ряд кафедр, например, кафедры "Роснефти" и "Газпрома".

- В этом году у нас открывается более 40 новых специальностей, большая часть - в области информатизации и цифровых технологий, - сказал Олег Баулин. - Одна из самых необычных, на мой взгляд, программа по медицинской информатике, реализуемая совместно с Израильским университетом. Отмечу, что в нашем университете создана действительно широкая сеть программ академической мобильности с ведущими российскими и зарубежными вузами. Поступая к нам, студент не остается в Уфе, он проходит практики в разных регионах страны и за границей, получается такой своеобразный кочевой образовательный туризм. Поэтому перед нашими обучающимися открываются большие возможности и широкие перспективы.

Справка "РГ"

Уфимский государственный нефтяной технический университет - один из ведущих технических университетов России. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным вузом ПАО "ГАЗПРОМ", ПАО "Сибур Холдинг", стратегическим партнером ПАО "НК "Роснефть". В 2020 году университет победил в конкурсе и стал членом "Лиги вузов" ПАО "Газпром нефть".

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