СК отправил в суд дело о размещении фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Следственный комитет отправил в суд уголовное дело на жителя Орска за размещение фото Гитлера на сайте Бессмертного полка. Расследовалось преступление в центральном аппарате СК, но судить молодого человека будут дома по уголовной статье о реабилитации нацизма.

Фабула обвинения в следующем: 28 апреля 2021 года житель Орска Андрей Акимов, используя приложение одной из социальных сетей, отправил на сайт "Банк Памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Как записали следователи - "для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла".

- Выводы следствия основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность Акимова, в том числе на результатах портретной судебной экспертизы, осмотрах компьютерной техники, многочисленных показаниях свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, архивисты, представители общественных организаций, - уточнили корреспонденту "РГ" в СК.

Акимов не сам, а только "под тяжестью собранных в ходе предварительного расследования неопровержимых доказательств" признал вину полностью и раскаялся.

Прокуратура с работой следствия согласилась и обвинение утвердила. Судить Акимова будут в Оренбургском областном суде.