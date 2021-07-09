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09.07.2021 13:30
Рубрика: Общество

На развитие науки в Башкирии потратят федеральные деньги

Молодые ученые Евразийского НОЦ получат 30 млн рублей от Российского научного фонда
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Ученые Евразийского НОЦ из Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Башкирского государственного университета, Башгосмедуниверситета и Уфимского авиационного университета вошли в число победителей "молодежных" конкурсов 2021 года Российского научного фонда (РНФ). Они получат грунтовую поддержку исследовательской деятельности на общую сумму более 30 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба правительство РБ Фото: пресс-служба правительство РБ
Фото: пресс-служба правительство РБ

- Президентская программа исследовательских проектов разработана Фондом в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Ее главная задача - выявить и поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и перспективных молодых исследователей - научных лидеров в возрасте до 35 лет, - рассказал советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

Фото: Пресс-служба администрации главы РБ
Проекты Евразийского НОЦ реализуют на средства федерального гранта

Конкурс проводился в рамках национального проекта "Наука". Ученые из Башкирии стали победителями по направлениям "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых". Темы исследований, поддержанных Российским научным фондом, разносторонни и затрагивают многие сферы жизни.

Так к примеру, ученые Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН (УФИЦ РАН) - кандидаты химических наук Марат Аглиуллин, Артур Хузин и Зарема Садретдинова на полученные гранты разработают ресурсосберегающие технологии получения низкозастывающих дизельных топлив и базовых синтетических масел, а также представят перспективные гибридные материалы для электроники и займутся созданием противоопухолевых препаратов. А молодой ученый Института физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН Рашид Асфандияров выполнит исследования, направленные на повышение усталостных свойств титана для биомедицинского применения. В общей сложности ученые УФИЦ РАН получат грантовую поддержку на сумму более 10 миллионов рублей на первый год своих исследований.

Инициативные проекты ученых БашГУ Юлии Яркаеевой, Юлии Питюк и Светланы Кильдибаевой выиграли в конкурсе более 12 миллионов рублей. Темы исследований не менее перспективны и значимы. Они будут направлены на распознавание антибиотиков с помощью электрохимических методов, а именно вольтамперометрических сенсоров и сенсорных систем в различных жидкостях и продуктах питания. По мнению ученых, это важно из-за неконтролируемого использования антибиотиков и их присутствия в различных жидкостях и веществах, в том числе в продуктах питания. Также молодые ученые проведут исследования для разработки инновационных методов увеличения нефтеотдачи с применением микроэмульсий и наночастиц и для анализа гидродинамических и теплофизические закономерностей течений, актуальность которых связана с добычей газа на дне водоемов и ликвидацией разливов, возникающих при глубоководной добыче углеводородов или транспортировке.

Грант 1,5 миллиона рублей выиграла молодой ученый Башкирского медицинского университета Ирина Мустафина. Она направит эти деньги на развитие исследований по молекулярным генетическим механизмам диастолической дисфункции миокарда. А научные группы ученых УГАТУ под руководством Елизаветы Граховой и Юлии Модиной получили грантовую поддержку 11 миллионов рублей на первый год исследовательской деятельности по проектам повышения помехазащищенности беспроводных интерфейсов в рамках концепции "Интернет всего" и оценки инновационного применения ультрамелкозернистых двухфазных титановых сплавов для высоконагруженных деталей в энерго- и авиамашиностроении.

Всего на конкурс по двум направлениям было подано около 3000 заявок, поддержку экспертного совета получили чуть более 800 проектов.

В этом году мы уже видим положительную динамику: 10 проектов молодых талантливых и перспективных уфимских ребят стали победителями "молодежных" конкурсов 2021 года, когда в 2020 году поддержку в конкурсе смогли получить только 3 инициативных проекта наших молодых ученых.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Евразийский научно-образовательный центр

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