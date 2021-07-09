Ученые создали математическую модель для прогноза течения болезни

Ученый Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработал математическую модель, которая позволит строить прогнозы течения заболеваний и на их основе формировать эффективные программы лечения.

С помощью новой методики можно описать влияние иммунотерапии на динамику иммунного ответа.

- Механизм иммунной защиты заключается в выработке иммунной системой антител, специфичных к антигену, вызвавшему заболевание. В связи с этим математическая модель описывает инфекционное заболевание как реакцию иммунной системы на вторжение антигенов, поэтому она содержит два блока уравнений. Первый блок уравнений характеризует инфекционный процесс, а второй - иммунную защиту организма, - пояснил разработчик прогнозной методики, старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики механико-математического факультета ПГНИУ Михаил Чирков.

Для создания прогноза нужно задать параметры, которые характеризуют свойства антигенов и иммунной системы конкретного человека. Среди них такие, как скорость размножения антигенов, темп поражения и восстановления того или иного органа и некоторые другие. В результате с помощью новой методики можно сформировать стратегию лечения, которая входит в модель как управляющая функция.