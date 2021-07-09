В Башкирии медработника задержали за подделку справок о вакцинации

В Стерлитамаке 43-летняя секретарь одной из городских поликлиник и ее 33-летняя знакомая задержаны по подозрению в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, у женщин оказалось много знакомых, которые хотели получить справки о вакцинации, но без реального проведения процедуры. Уточняется, что у медработника была возможность уничтожать неиспользованные дозы вакцины, чтобы скрыть следы преступления. По версии следствия, женщина за каждый "липовый" сертификат о вакцинации требовала от 500 рублей до 3,5 тысячи.

Полицейские установили одного из клиентов предприимчивых подруг - 40-летнего жителя Стерлитамака, который получил поддельный сертификат. Сейчас правоохранители устанавливают остальных граждан, которые также могли воспользоваться услугами подозреваемых.

По факту подделки, изготовления и сбыта поддельных документов возбуждено уголовное дело.