В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком

Пакет с новорожденным мальчиком нашла на улице жительница города Энгельса Саратовской области. Ребенок жив. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Как сообщил в пятницу Следственный комитет по региону, сегодня утром малыша обнаружила случайная прохожая. Возле дома №95А по улице Фридриха Энгельса женщина услышала детский плач. Направившись туда, откуда доносился крик, она увидела пакет, в котором находился новорожденный.

Горожанка позвонила в службу "112". Ребенка доставили в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается мать младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.