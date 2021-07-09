Саратовский минздрав рекомендовал не заниматься сексом после прививки

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", поскольку секс - это "энергозатратное мероприятие".

Специалисты минздрава в регионе объяснили, что физические нагрузки лучше отложить на три дня после любой вакцинации. Тем более, что во многих случаях привитые люди в первые дни после введения вакцины ощущают недомогание.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не нужно доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

Кроме того медики, напомним, рекомендуют в первые дни после прививки отказаться от употребления алкоголя.