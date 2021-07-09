В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов

В Уфе задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", который готовил теракт. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Известно, что задержанный - местный житель 1995 года рождения. Также сообщается, что мужчина готовил теракт в отношении одного из объектов правоохранительных органов по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". В арендованном частном доме оперативники изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного устройства. Кроме того, в телефоне задержанного нашли переписку с членами террористических структур, которая подтвердила преступные намерения мужчины.

Других подробностей спецоперации пока не раскрывают.