Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД

Уфимец, готовивший теракт в столице Башкирии, признался, что планировал устроить взрыв в больнице МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Мужчина признался сотрудникам ФСБ, что изготовил самодельное взрывчатое устройство и планировал применить его в больнице МВД.

Напомним, ранее ФСБ России сообщила о задержании в Уфе местного жителя 1995 года рождения, который готовил теракт по указанию запрещенной в РФ международной террористической организации. В арендованном им доме обнаружили готовую к использованию самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления. В телефоне мужчины также была найдена переписка с членами террористических структур.