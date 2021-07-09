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09.07.2021 11:28
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, почему переболевшим СOVID-19 противопоказан алкоголь

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко рассказала о том, какой режим питания необходимо соблюдать людям, переболевшим коронавирусом.

Фото: iStock
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- На этапе восстановления организма после болезни основной рацион питания должны составлять отварные овощи, крупы, диетические сорта рыбы и мяса, - сообщила Оксана Герасименко. - Постепенно необходимо вводить в меню сырые овощи и свежие кисломолочные продукты, а вот от цельного молока лучше пока отказаться.

Выздоравливающим пациентам диетолог советует принимать витаминно-минеральные комплексы и препараты для восстановления микрофлоры. Необходимо также соблюдать питьевой режим. При этом предпочтение лучше отдать чистой воде, травяным чаям, отварам и ягодным морсам, а вот кофе и газированные напитки желательно исключить.

- В период восстановления употреблять кофеиносодержащие напитки и алкоголь категорически противопоказано, - говорит Оксана Герасименко. - Это серьезная нагрузка на ослабленный организм. Переболевшим коронавирусом следует воздерживаться от спиртного минимум три месяца.

Диетолог рекомендует восстанавливающимся после COVID-19 пациентам избегать летних пикников и застолий с шашлыками. Жирная и жареная пища может спровоцировать сбой пищеварительной системы.

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