Диетолог рассказала, почему переболевшим СOVID-19 противопоказан алкоголь

Главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко рассказала о том, какой режим питания необходимо соблюдать людям, переболевшим коронавирусом.

- На этапе восстановления организма после болезни основной рацион питания должны составлять отварные овощи, крупы, диетические сорта рыбы и мяса, - сообщила Оксана Герасименко. - Постепенно необходимо вводить в меню сырые овощи и свежие кисломолочные продукты, а вот от цельного молока лучше пока отказаться.

Выздоравливающим пациентам диетолог советует принимать витаминно-минеральные комплексы и препараты для восстановления микрофлоры. Необходимо также соблюдать питьевой режим. При этом предпочтение лучше отдать чистой воде, травяным чаям, отварам и ягодным морсам, а вот кофе и газированные напитки желательно исключить.

- В период восстановления употреблять кофеиносодержащие напитки и алкоголь категорически противопоказано, - говорит Оксана Герасименко. - Это серьезная нагрузка на ослабленный организм. Переболевшим коронавирусом следует воздерживаться от спиртного минимум три месяца.

Диетолог рекомендует восстанавливающимся после COVID-19 пациентам избегать летних пикников и застолий с шашлыками. Жирная и жареная пища может спровоцировать сбой пищеварительной системы.