Губернатор Красноярского края запустил проект необычного благоустройства

Губернатор Александр Усс проинспектировал благоустройство Николаевского проспекта в Красноярске. Развитию этой территории глава региона уделяет особое внимание.

В 2021 году на проспекте дополнительно высадили более 14 тысяч деревьев и кустарников. По гарантии заменили более 800 растений, в том числе серебристых тополей и рябин.

В мае Александр Усс одобрил представленную концепцию второго этапа благоустройства Николаевского проспекта. Проект предусматривает здесь высадку кустарника, крупномерных деревьев и многолетников, а также обустройство газонов.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Хотелось, чтобы в память о Николаевке здесь появилось что-то особенное, домашнее, теплое. Многие из горожан имеют сельские корни, чтут традиции, поэтому это должно стать местом с сельскими акцентами. Будем рады, если местные жители привнесут в проект что-то свое - это может быть как идея, так и личное участие в благоустройстве знакового для Красноярска места.

Благоустройство проспекта уже началось. Появилась двухрядная живая изгородь из кизильника, высажены более 2 000 кустарников из 7 000 запланированных. Обустроены цветники из 5 000 бархатцев. Посажены черемуха, рябина, липа, береза, белый клевер. В планах до конца июля - высадить подсолнух, который посеян в теплице, а на следующий год - фацелию колокольчиковую.

Внести свой вклад в итоговое оформление знакового для Красноярска места смогут все желающие.

Комментарий

Игорь Башкатов, генеральный директор дизайн-группы:

- На развязке Николаевский проспект - улица Копылова - Красной Армии - пересекаются мощные оси. Нам было важно "сшить" разорванное пространство посредством озеленения. Одну часть мы назвали "лес", вторую - "губернаторское поле". Александр Усс уделяет благоустройству Николаевского проспекта пристальное внимание. И мы подумали, что в память о Николаевке здесь можно создать уникальное пространство, в оформлении которого смогут участвовать все желающие, благо творческий потенциал в Красноярске огромный. Для этого мы проведем арт-фестиваль.

Александр Усс внес свой вклад в озеленение Николаевского проспекта, высадив сибирскую ель.