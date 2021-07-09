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09.07.2021 11:03

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Сибири

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге - 33,19 Мбит/с, Новосибирске - 41,05 Мбит/с, Красноярске - 36,95 Мбит/с, Томске - 56,08 Мбит/с, Омске - 43,87 Мбит/с, Кемерове - 37,96 Мбит/с, Барнауле - 47,69 Мбит/с.

Исследование подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Сибири. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания с 31,6 Мбит/с до 37,05 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 462 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи Сибири. МегаФон укрепил первенство в округе благодаря активному развитию сети: с начала года оператор запустил и модернизировал свыше 300 базовых станций 4G.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды. "МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким", - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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