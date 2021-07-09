Мэр Новосибирска рассказал заксобранию региона о ремонте дорог

Новосибирску в этом году выделят дополнительные 278 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети. Такое решение принято на 11-й сессии Законодательного собрания области, участие в которой приняли губернатор Андрей Травников и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

Анатолий Локоть, выступая с докладом, поблагодарил депутатов регионального парламента за внимание к городским проблемам, среди которых одной из острых остается состояние улично-дорожной сети.

- Муниципалитету в одиночку такие серьезные проблемы было бы сложно решать. Только объединив усилия мэрии, депутатов заксобрания, исполнительной власти, можно быстрее, эффективнее их решать, - сказал глава города.

Дополнительные 278 миллионов рублей, которые выделены Новосибирску благодаря совместной работе муниципалитета с правительством региона, позволят отремонтировать участки дорог, не вошедшие ни в одну из программ по развитию дорожной инфраструктуры. Как показал анализ ситуации, проведенный минтрансом области, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, районными администрациями, таких объектов 85 общей площадью почти 232 тысячи квадратных метров.

Анатолий Локоть отметил, что протяженность дорог, трамвайных и троллейбусных путей в Новосибирске в два-три раза больше, чем у соседних городов-миллионников. Также здесь самый высокий грузооборот среди сибирских городов. Потребность в развитии дорожной инфраструктуры с каждым годом значительно повышается в связи со строительством новых микрорайонов. А число автомобилей в этом году превысило 1,2 миллиона.

- Реальность нашего города такова, что здесь очень быстрый и большой износ дорожных покрытий, - сказал мэр. - Основная проблема - недоремонт. Он накопился не за год или два. Он копился в течение нескольких лет из-за недостатка финансирования. Город нуждается в больших объемах строительства, ремонта, благоустройства.

Глава города подчеркнул, что повышению качества УДС способствует нацпроект "Безопасные качественные дороги". В 2017 году даже удалось приблизиться к нормативным показателям по ремонту. Тогда на ремонт и реконструкцию городских дорог и тротуаров удалось привлечь 1,5 миллиарда рублей, что позволило привести в порядок 1,3 миллиона квадратных метров.

Сейчас с учетом средств, выделяемых на реализацию нацпроекта, в городе хватает средств на ремонт не более 800 тысячи квадратных метров в год, а это всего пять-шесть процентов от общей площади городских дорог. При этом, по оценке специалистов, необходимо ежегодно приводить в порядок до десяти процентов от всей дорожной инфраструктуры Новосибирска.

Фото: Татьяна Кравченко

Участие в нацпроекте БКД требует софинансирования, которое должен обеспечить город. Тем самым, в бюджете не хватает средств на текущий ремонт, который ведется по муниципальным программам. В результате с 2017 года объемы текущего ремонта сократились почти вдвое.

Анатолий Локоть напомнил, что Новосибирск ежегодно собирает около 1,8 миллиарда рублей транспортного налога. Однако городу от этой суммы достается только 20 процентов. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно решать вопрос финансирования ремонта дорог. Мэр предложил депутатам заксобрания, правительству Новосибирской области вернуться к обсуждению этого вопроса и рассмотреть возможность перераспределения налоговых средств, собираемых на территории города.

Главу города поддержал депутат заксобрания Роман Яковлев. Он предложил увеличить отчисления от поступления сумм транспортного налога в пользу города, чтобы нарастить долю отчислений в городской бюджет.

- В 2014 году был изменен порядок распределения средств НДФЛ, после чего порядка 3,5 миллиарда рублей в год Новосибирск не дополучает. Есть примеры, когда города вернули себе часть этих средств. По поручению фракции КПРФ мы предлагаем транспортному комитету Законодательного собрания рассмотреть вопрос и изыскать возможность увеличить отчисления от поступления сумм транспортного налога в пользу городского бюджета, - сказал Роман Яковлев.

- Главное - есть понимание, что при объединении усилий можно решить накопившиеся проблемы, - резюмировал мэр Анатолий Локоть.

В ответ на вопросы депутатов о качестве ремонта, эффективности потраченных средств глава города предложил создать комиссию, в которую вошли бы депутаты заксобрания, Совета депутатов города Новосибирска. Они будут контролировать ход ремонтных работ и оценят результат проделанной работы.