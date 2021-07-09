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09.07.2021 10:21
Рубрика: Власть

Правительство Новосибирской области поддержало защиту городских лесов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В правительстве региона обсудили перспективы развития лесных парков в Новосибирске и Новосибирской агломерации. Встречу, посвященную решению этой проблемы, провел заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В ней приняли участие представители профильных ведомств, депутатского корпуса, муниципалитетов, научного сообщества, экологического движения "В защиту лесов" и территориального общественного самоуправления "Малая Родина".

Фото: Татьяна Кравченко
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- Наши предложения на сегодняшний день - разработать систему водно-зеленых каркасов. Решение - в комплексном подходе. Существуют разные способы сохранения территорий. И я думаю, что, когда будет достигнут консенсус и выстроен продуктивный диалог с мэрией Новосибирска и представителями общественности, создание особо охраняемых природных территорий может и не потребоваться, - отметил Евгений Лещенко.

В настоящее время в Новосибирске проходит размежевание и постановка участков на кадастровый учет. Завершить эту работу планируется в 2022 году. Только одна эта мера, по мнению специалистов, защитит городские леса от ряда нарушений режима их использования.

Для более детальной проработки вопросов развития природоохранных зон при министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области действует рабочая группа по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. В ее состав вошли представители науки, общественности, органов власти, а также организаций осуществляющих свою деятельность в сфере окружающей природной среды. В ходе встречи было принято решение расширить список участников группы.

Сейчас ведется работа по созданию ООПТ территории регионального значения - лесного парка "Заельцовский бор". Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Валерий Шрейдер пояснил, что там началась работа по обследованию территории для дальнейшего зонирования, установления границ и постановки на кадастровый учет.

Депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников предложил создать лесной парк в сосновом бору в микрорайоне Нижняя Ельцовка, а участник общественного движения "В защиту лесов" Галина Павлова - присвоить статус памятника природы регионального значения Шлюзовскому лесоболотному комплексу "Сказочный".

Зампред правительства региона Евгений Лещенко дал поручение министерству природных ресурсов и экологии проработать вопрос о возможности присвоения природоохранных статусов территориям и вынести на обсуждение рабочей группы. Также в числе решений - организация регулярных встреч с представителями экологической общественности, работа над концепцией развития ООПТ и продолжение работы по Заельцовскому бору как пилотному проекту по охране городских лесов.

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