В Новосибирской области депутаты скорректировали бюджет 2021 года

Сессия Законодательного собрания Новосибирской области в двух чтениях одобрила поправки в региональный бюджет 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты считают, что в число приоритетных направлений по финансированию должны быть включены работы по обеспечению сельских территорий качественной питьевой водой и обновлению школ.

Одиннадцатая сессия - последняя перед летними каникулами депутатов. В повестке - почти 40 вопросов, которые касаются практически всех сфер деятельности, ключевой вопрос - корректировка бюджета этого года и последующих двух. Пережив не простой пандемийный период, экономика региона начинает восстанавливаться.

Как пояснил заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, поэтому и необходимо "донастроить" главный финансовый документ с учетом увеличения собственных доходов и федеральных субвенций. Это значит, что большее число объектов и проектов получит финансирование.

Законопроектом предусмотрен рост доходов областного бюджета в 2021 году на 6,86 миллиарда рублей, в основном за счет налоговых и безвозмездных поступлений. Ко второму чтению доходная статья еще "подросла". Таким образом, общий объем доходов в 2021 году с 207,3 миллиарда рублей увеличился до 211,2 миллиарда рублей. В частности, ожидаются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, носящие целевой характер. Это в том числе субсидии на выплаты детям, семьям, строительство ледовой арены и других крупных объектов.

Расходы возрастут почти на 6,9 миллиарда и составят 222,4 миллиарда рублей. В числе основных министр назвал выполнение контрольных значений по заработной плате работников отраслей, контролируемых Указом президента РФ. На эти цели в законопроекте предусмотрено свыше 1,8 миллиарда рублей. Также средства будут направлены на софинансирование проектов, благоустройство, модернизацию и подготовку к зиме ЖКХ - на это запланировано 1,3 миллиарда рублей, решение проблем обманутых дольщиков и переселение граждан из аварийного жилья. Решено направить 389,5 миллиона рублей на создание финансового резерва, это необходимо для обеспечения непредвиденных расходов.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов обратил внимание на то, что в бюджете обязательно должно быть заложено финансирование мероприятий по программе "Чистая вода". Депутат Дмитрий Козловский считает, что средства также должны "прийти" в частный сектор областного центра. Кроме того, депутаты настаивают на увеличении расходов на ремонт и реконструкцию сельских школ, которые были построены в 60-80-х годах прошлого века.

По мнению депутата Николая Мочалина, сейчас в приоритете - здоровье населения, поэтому на эту сферу должны быть направлены все ресурсы. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив предложил осенью обсудить предложение по созданию рабочей группы по оптимизации бюджетных расходов.

Содокладчик, заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев отметил, что все изменения в законопроект о бюджете тщательно рассматривались на комитетах. Итоговые корректировки - результат совместной работы правительства региона и Законодательного собрания. Это помогло не допустить "кредиторку", а сформировать сбалансированный бюджет.

- В этом большая заслуга всего экономического блока правительства области и заксобрания, - подчеркнул Валентин Сичкарев.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Для нового седьмого созыва заксобрания завершается первый парламентский сезон. Он был активным и насыщенным. Я бы выделил совместную работу депутатов и членов правительства региона над важным законопроектом об особо охраняемых природных территориях. Началось все с Заельцовского бора, в котором мы не допустили рубку и строительство домов. Надеюсь, закон будет работать на всей территории области. Уже есть обращения жителей о придании статуса ООПТ лесопарковым зонам в Академгородке, Первомайском районе и районах области. Огромное внимание уделено бюджету. Нам очень важно понимать, как мы будем дальше жить, хватит ли нам бюджетных доходов на все концессии и соглашения по государственно-частному партнерству. Мы это обсуждаем в рабочем порядке. Надеюсь, найдем золотую середину, чтобы и доходы были, и в расходах хватало средств на больницы, на школы. Но жить надо по доходам. Чтобы хватало и на развитие, и на все выплаты по расходам предыдущих периодов.