В Новосибирской области запустили "Городскую электричку"

В Новосибирской области реализован первый этап проекта "Городская электричка". Теперь жители отдаленного микрорайона Пригородный простор всего за полчаса могут доезжать с левого берега до центра правобережья Новосибирска - минуя пробки.

На первом этапе будут курсировать шесть новых пригородных маршрутов от остановочной платформы "Пригородный простор". В запуске первого электропоезда приняли участие первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай.

- В 2018 году была надежда, что мы попадем в нацпроект. Но пока что реализуем проект всеми имеющимися у нас возможностями. По следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение, - отметил Андрей Травников.

Александр Жуков сообщил, что несколько дней назад обсуждал вопрос развития "Городской электрички" с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозеровым.

- Глава РЖД поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит, - сказал первый вице-спикер Госдумы.

В связи с пандемией COVID-19 реализация проекта была отложена. После запуска первого этапа проекта будут сделаны выводы об его эффективности.

- Приложим максимум усилий для того, чтобы не откладывать реализацию этого крайне важного для Новосибирска проекта, - особо подчеркнул Александр Жуков.

В правительстве области считают проект "Городская электричка" крайне важным для Новосибирской агломерации. Его воплощение улучшит транспортную доступность отдаленных жилых микрорайонов. Это поддерживает и руководитель ЗСЖД Александр Грицай. По его словам, время в пути для пассажиров будет значительно сокращено в сравнении с автомобильным транспортом. Поездка до станции "Новосибирск - Главный" займет примерно полчаса.

- Городская железная дорога, или городская электричка, - это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Она призвана повысить доступность левобережной части областного центра. Открытие первой платформы - может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев, - прокомментировал Андрей Травников.

Глава региона обратил внимание на то, что региональное правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, депутатами Государственной Думы ФС РФ.

- Мы не выходим на федеральный уровень с "мелочами", а стараемся выходить с системными решениями, поэтому следующий комплекс проектов, с которыми я обращался в этом году в правительство Российской Федерации - реконструкция Бердского шоссе, - отметил губернатор.

Бердское шоссе - это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но еще и подъезд к городам Новосибирской агломерации и важным федеральным объектам - Академгородку, Новосибирскому госуниверситету, Центру коллективного пользования СКИФ, который должен быть запущен к 2024 году. Тогда же должен быть построен федеральный детский реабилитационный центр.

В этом году завершится разработка ПСД, и потребуется помощь из федерального бюджета.

Еще один масштабный проект, который находится на контроле правительства области, - развитие метрополитена.

- Мы с надеждой и оптимизмом восприняли слова президента России во время его Послания Федеральному собранию в этом году о том, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в крупных городах. Мы к этому готовы, мэрия Новосибирска должна в ближайшее время закончить разработку ПСД Дзержинской линии, и мы с первыми проектами будем заявляться, - сообщил Андрей Травников.

Справка "РГ"

Всего от новой остановочной платформы "Пригородный простор" будут курсировать шесть новых маршрутов. Три из них начали курсировать уже 8 июля, еще три - с 9 июля. Поезда будут ходить по будням. Стоимость проезда для всех этих маршрутов равна стоимости проезда в метро - 26 рублей.

На новых маршрутах действуют все виды льгот, предоставляемых в пригородном железнодорожном сообщении в Новосибирской области.