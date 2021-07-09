В Томской области запретят концерты и работу кафе по ночам

Дополнительные ограничения вводятся в Томской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, по данным региональной администрации, с понедельника будут частично запрещены массовые мероприятия, а общепиту нельзя будет принимать гостей с 12 ночи до 6 утра в закрытых помещениях.

Вообще кафе и ресторанам рекомендуется обслуживать клиентов на летних верандах. Деятельность же кальянных будет вовсе приостановлена. Торгово-развлекательные центры должны будут снизить заполняемость фуд-кортов до 50 процентов, а также отключить точки бесплатной раздачи сигнала Wi-fi.

Что касается массовых мероприятий, то с 12 июля также запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные программы в закрытых помещениях, где нет посадочных мест. Те массовые мероприятия, что будут проводиться на открытом воздухе, должны собирать аудиторию не больше тысячи человек.

Озвучены рекомендации и для перевозчиков, которых просят увеличить количество рейсов общественного транспорта и усилить контроль за дезинфекцией салонов. Кроме того, оперштаб советует работодателям по возможности разработать скользящий график трудового дня и не менее трети работников перевести на удаленный режим.

- Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая, - отмечает заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко. - Чтобы не допустить негативный сценарий развития ситуации, оперштаб вынужден принять дополнительные ограничительные меры, которые уже показали эффективность. Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни - массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого

При этом уже с сегодняшнего дня в регионе усиливается контроль соблюдения масочного режима в общественных местах и в транспорте. Также ответственные органы будут следить за соблюдением социальной дистанции и заполняемость лишь на половину залов кинотеатров, театров, спортивных площадок и фитнес-клубов, а также кафе.