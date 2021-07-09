В Чечне посещать мечети разрешили только привитым от COVID-19

Мечети в Чеченской Республике с 9 июля могут посещать только те граждане, которые сделали прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его слова приводятся в официальном аккаунте Instagram Духовного управления мусульман республики.

- В эту пятницу в мечети республики будут запускать только жителей, прошедших вакцинацию. Также в них будет соблюдаться социальная дистанция. Мы просим Всевышнего, чтобы пандемия скорее закончилась, и мечети снова смогли заполниться прихожанами. Но сейчас наблюдается рост числа зараженных, и поэтому мы вынуждены вводить подобные ограничения. Эти меры принимают не только у нас, но и по всему миру, - отметил Межиев.

По его словам, решение приняли для того, чтобы остановить распространение вируса, снизить смертность и обезопасить людей. Также запрет должен стать стимулом для население пройти вакцинацию.