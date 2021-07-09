Компенсация за заболевший скот зависит от вины собственника - КС РФ

Согласно материалам дела, осенью 2017 года в свиноводческом комплексе, расположенном в селе Шорохово Исетского района Тюменской области и принадлежащем ООО "Комплекс", была обнаружена африканская чума свиней (АЧС). Постановлением областного правительства на указанной территории был введен карантин, поголовье свиней уничтожено (более 16 тысяч особей). Однако в возмещении ущерба собственнику было отказано: региональный нормативный акт предусматривает подобное в случаях, если "установлены факты нарушения ветеринарно-санитарных правил, предписаний и указаний должностных лиц государственного ветеринарного надзора, повлекшие возникновение очагов особо опасных болезней и гибели животных".
Сначала региональное управление ветеринарии, а затем суды общей юрисдикции сошлись на том, что в реквизиции виноват сам собственник. В свою очередь представители ООО "Контакт" полагают, что в таком случае реквизиция превращается в конфискацию.
- Оспариваемые нормы не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности, поскольку не позволяют однозначно установить условия возмещения стоимости изъятого, чем нарушаются право частной собственности и баланс публичных и частных интересов, - считает заявитель.
Судьи КС согласились, что вопрос вины собственника в распространении особо опасных болезней животных в данном случае не урегулирован.
- Закон РФ "О ветеринарии" и Правила изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных не предусматривают учета вины собственников при возмещении ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или продукции животноводства, а публичный субъект принял на себя обязательство компенсировать собственникам стоимость изъятых у них животных и продукции, - отмечается в материалах КС, - при этом основание для отказа в выплате вводит правоприменительная практика.
Федеральному законодателю поручено устранить обнаруженную неопределенность. Дело ООО "Комплекс" подлежит пересмотру.