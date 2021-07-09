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09.07.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

Компенсация за заболевший скот зависит от вины собственника - КС РФ

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя выработать единый подход к выплате компенсации, если в фермерском хозяйстве обнаружен очаг опасного заболевания скота. Положения статьи 1083 Гражданского кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой они создают неопределенность в вопросе о вине собственника, которая могла содействовать возникновению и распространению таких очагов.

Согласно материалам дела, осенью 2017 года в свиноводческом комплексе, расположенном в селе Шорохово Исетского района Тюменской области и принадлежащем ООО "Комплекс", была обнаружена африканская чума свиней (АЧС). Постановлением областного правительства на указанной территории был введен карантин, поголовье свиней уничтожено (более 16 тысяч особей). Однако в возмещении ущерба собственнику было отказано: региональный нормативный акт предусматривает подобное в случаях, если "установлены факты нарушения ветеринарно-санитарных правил, предписаний и указаний должностных лиц государственного ветеринарного надзора, повлекшие возникновение очагов особо опасных болезней и гибели животных".

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Сначала региональное управление ветеринарии, а затем суды общей юрисдикции сошлись на том, что в реквизиции виноват сам собственник. В свою очередь представители ООО "Контакт" полагают, что в таком случае реквизиция превращается в конфискацию.

- Оспариваемые нормы не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности, поскольку не позволяют однозначно установить условия возмещения стоимости изъятого, чем нарушаются право частной собственности и баланс публичных и частных интересов, - считает заявитель.

Судьи КС согласились, что вопрос вины собственника в распространении особо опасных болезней животных в данном случае не урегулирован.

- Закон РФ "О ветеринарии" и Правила изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных не предусматривают учета вины собственников при возмещении ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных или продукции животноводства, а публичный субъект принял на себя обязательство компенсировать собственникам стоимость изъятых у них животных и продукции, - отмечается в материалах КС, - при этом основание для отказа в выплате вводит правоприменительная практика.

Федеральному законодателю поручено устранить обнаруженную неопределенность. Дело ООО "Комплекс" подлежит пересмотру.

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