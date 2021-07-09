Консульство Кореи в Петербурге проводит конкурс среди русских студентов

Новости

Талибы начали бои в афганском Кандагаре 14:10
Роспотребнадзор ответил на сообщения о "российских" штаммах COVID-19 14:10
Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности 14:09
Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами 14:09
Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19 14:02
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян 13:58
В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом 13:58
Глава МВД наградил криминалиста, нашедшего по отпечаткам пальцев насильника 13:57
Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до 60 минут 13:53
На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома 13:44
Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус 13:40
Собянин: Семь тысяч предприятий отчитались о вакцинации сотрудников 13:35
Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов 13:32
Песков назвал отношение ковид-диссидентов к прививкам проявлением несознательности 13:31
До 2021 года диспансеризацию должны пройти 5,7 млн переболевших COVID-19 13:29
Собянин: В Москве от COVID-19 прививаются около 110 тысяч человек в день 13:20
Умер актер и певец Эндер Фрингс 13:17
Директора "Баскет-Холла" в Краснодаре уволили после концерта Zivert 13:09
Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи 13:09
Кабмин направил в регионы 2,5 млрд рублей на лекарства от COVID-19 13:07
Microsoft наградит тестировщиков Windows 11 13:00
Олимпийский огонь прибыл в Токио 12:50
Владимир Путин посетит авиасалон "МАКС"-2021 12:45
На Урале экс-директора "Титановой долины" осудили за взятку на 10 лет 12:44
В МФЦ Подмосковья вводят запись для невакцинированных посетителей 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 13:20
Рубрика: Культура

Консульство Кореи в Петербурге проводит конкурс среди русских студентов

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Генеральное консульство республики Корея в Санкт-Петербурге объявило о проведении студенческого конкурса научных работ.

В этом году участникам предлагается, проанализировав текущую ситуацию, тренды и факторы влияния, порассуждать о перспективных и инновационных возможных направлениях развития отношений Кореи и России на ближайшее будущее.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На кинофестивале "Западные ворота" в Пскове покажут более 50 фильмов

Инициаторы конкурса напоминают, что в прошлом году исполнилось три десятка лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, поэтому официально тема конкурса 2021 года звучит как "Тридцать лет тому вперед: взгляд в будущее отношений республики Корея и России".

Работа может освещать любые сферы двустороннего сотрудничества - политику, экономику, культуру, искусство, спорт и другие.

Все участники получат памятные сувениры, а победителей ожидает главный приз - поездка в Корею (авиабилеты и проживание).

Срок сдачи работ - до 10 сентября 2021. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Генерального консульства.

Конкурс посвящен памяти Ли Бом Джина - первого постоянного корейского дипломата в России. Он прибыл в Петербург в 1900 году в качестве полномочного и чрезвычайного посланника Кореи в Российской Империи.

Фото: Виктор Васильев /Театр "Зазеркалье"
Театр "Зазеркалье" представил новый мюзикл

В 1905 году, когда был заключен корейско-японский договор о протекторате, по которому Корея лишалась права вести самостоятельную внешнюю политику, все корейские дипломаты были отозваны из своих миссий. Однако Ли Бом Джин остался в Санкт-Петербурге и вел деятельность для восстановления прав своей страны. После аннексии Японией Кореи в 1910 году 26 января 1911 года (21 января по старому стилю) в своей квартире в Петербурге Ли Бом Джин покончил жизнь самоубийством, не желая мириться с тем, что его родина лишилась суверенитета.

Он был похоронен на Северном кладбище, где сейчас установлен мемориальный памятник. На доме номер 5 по улице Пестеля, где жил и работал Ли Бом Джин, установлена мемориальная доска.

В регионах Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков назвал труднодостижимой вакцинацию всего населения России
На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов
Песков оценил возможность приглашения иностранного тренера в сборную
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона
Как проходят съемки картины о Нюрнбергском процессе