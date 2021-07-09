Консульство Кореи в Петербурге проводит конкурс среди русских студентов

Генеральное консульство республики Корея в Санкт-Петербурге объявило о проведении студенческого конкурса научных работ.

В этом году участникам предлагается, проанализировав текущую ситуацию, тренды и факторы влияния, порассуждать о перспективных и инновационных возможных направлениях развития отношений Кореи и России на ближайшее будущее.

Инициаторы конкурса напоминают, что в прошлом году исполнилось три десятка лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, поэтому официально тема конкурса 2021 года звучит как "Тридцать лет тому вперед: взгляд в будущее отношений республики Корея и России".

Работа может освещать любые сферы двустороннего сотрудничества - политику, экономику, культуру, искусство, спорт и другие.

Все участники получат памятные сувениры, а победителей ожидает главный приз - поездка в Корею (авиабилеты и проживание).

Срок сдачи работ - до 10 сентября 2021. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Генерального консульства.

Конкурс посвящен памяти Ли Бом Джина - первого постоянного корейского дипломата в России. Он прибыл в Петербург в 1900 году в качестве полномочного и чрезвычайного посланника Кореи в Российской Империи.

В 1905 году, когда был заключен корейско-японский договор о протекторате, по которому Корея лишалась права вести самостоятельную внешнюю политику, все корейские дипломаты были отозваны из своих миссий. Однако Ли Бом Джин остался в Санкт-Петербурге и вел деятельность для восстановления прав своей страны. После аннексии Японией Кореи в 1910 году 26 января 1911 года (21 января по старому стилю) в своей квартире в Петербурге Ли Бом Джин покончил жизнь самоубийством, не желая мириться с тем, что его родина лишилась суверенитета.

Он был похоронен на Северном кладбище, где сейчас установлен мемориальный памятник. На доме номер 5 по улице Пестеля, где жил и работал Ли Бом Джин, установлена мемориальная доска.