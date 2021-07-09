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09.07.2021 14:08
Рубрика: Общество

На острове Врангеля нашли уникального ледникового шмеля

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
На острове Врангеля в Северном Ледовитом океане ученые обнаружили отдельную популяцию ледникового шмеля.

Как сообщили в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики, ранее считалось, что он обитает только на Новой Земле (Архангельская область) и это единственная его популяция. Но завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин нашел похожего шмеля за 3600 километров от архипелага - на острове Врангеля, который относится к Чукотскому автономному округу.

Фото: iStock
На Новой Земле обнаружили реликтовых леммингов, переживших мамонтов

Он передал находку архангельским биологам. Генетический анализ показал, что это особый - врангелевский - подвид ледникового шмеля, который отличается от новоземельского по всем параметрам. Но внешне отличия не сильно заметны: "новый" шмель лишь местами немного светлее. Причем на острове Врангеля его значительно больше, поскольку там много бобовых растений, которым отдает предпочтение это насекомое.

Ученые называют ледниковых шмелей уникальными. Считается, что в ранние геологические эпохи они обитали на большой территории арктического шельфа, которая в те времена была сушей.

Остров Врангеля исследователи считают частью Берингии - древнего моста между Азией и Северной Америкой, по которому перемещались представители фауны. Поскольку на острове не было сплошного оледенения, там сохранилось много эндемичных, то есть обитающих только на определенной территории видов.

Врангелевские шмели строят гнезда в норках леммингов, которые также живут в Арктике с древних времен. Угрозу для этих насекомых представляют песцы и птицы поморники. Кроме того, шмели и их гнезда сильно заражены паразитами - клещами и нематодами.

Исследователи опасаются, что потепление и активное освоение месторождений в Арктической зоне может привести к гибели ледниковых шмелей. Они будут ходатайствовать о внесении этого вида в Красную книгу РФ.

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