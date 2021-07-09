На Шпицбергене появится "хранилище Судного дня" для музыки

На полярном архипелаге Шпицберген к 2022 году построят так называемое "хранилище Судного дня" для музыкальных произведений на случай глобальных катаклизмов.

Как сообщили в Арктическом и Антарктическом НИИ, это будет здание, расположенное под снегом и скалой на глубине тысячи футов - примерно 304 метра. Для хранения и архивирования музыки специалисты используют специальные технологии, в том числе двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочную оптическую пленку.

Предполагается, что хранилище прослужит не менее тысячи лет. Сначала с его помощью "законсервируют" местные музыкальные стили, а затем придет черед остальных жанров.

Сообщается, что страны могут представить свои идеи насчет того, какие музыкальные композиции необходимо сохранить на целое тысячелетие.

В 2008 году на Шпицбергене уже было создано всемирное хранилище семян основных сельскохозяйственных культур мира. Туннель с ними находится на глубине 130 метров.