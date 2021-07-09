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09.07.2021 13:40
Рубрика: Общество

Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус

Текст: Владимир Кузьмин

В 12 регионах страны объем тестирования населения ниже базового уровня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. "Это плохой прогностический признак, потому что в этом случае своевременно эпидситуацию просчитать и оценить будет крайне сложно", - подчеркнула она.

В целом по стране, констатировала главный санитарный врач, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но изменилась порегиональная структура. Удельный вес Москвы стал значительно ниже, чем это было две-три недели назад.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Башкортостан СЗФО Псковская область СФО Кемеровская область ЦФО Костромская область ПФО Саратовская область СЗФО Вологодская область Вакцинация от коронавируса

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