Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус

В 12 регионах страны объем тестирования населения ниже базового уровня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. "Это плохой прогностический признак, потому что в этом случае своевременно эпидситуацию просчитать и оценить будет крайне сложно", - подчеркнула она.

В целом по стране, констатировала главный санитарный врач, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но изменилась порегиональная структура. Удельный вес Москвы стал значительно ниже, чем это было две-три недели назад.