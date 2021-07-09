В Калининграде при стрельбе пострадали три человека

В Калининграде в одном из водно-моторных клубов в Московском районе произошел конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета. Три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Участниками инцидента, который произошел сегодня, стали четыре человека. Три из них являются членами клуба. Поначалу завязалась потасовка. Затем мужчина, который не является членом клуба, достал травматический пистолет и открыл стрельбу.

Яхтсмены получили травмы и обратились в больницу. Госпитализация им не потребовалась, калининградцы будут лечиться амбулаторно.

Сотрудники УМВД задержали владельца пистолета и доставили его в дежурную часть. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Идет проверка.