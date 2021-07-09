В калининградском спа-центре девочку за волосы затянуло в слив бассейна

В одном из спа-центров Калининграда произошло ЧП. Во время купания в бассейне волосы восьмилетней девочки затянуло в слив. Ребенок едва не утонул, трагедию предотвратили другие посетители заведения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, которое организовало проверку по факту инцидента.

Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы вчера, 8 июля. Девочку доставили в больницу.

Сейчас следователи детально устанавливают все обстоятельства инцидента. Они дадут оценку действиям как персонала спа-центра, так и родителей, оставивших ребенка без присмотра. Ход проверки контролирует руководитель регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

Прокуратура Калининградской области также организовала проверку. Специалисты надзорного ведомства выяснят, как в этом заведении было организовано соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.