В Карелии организациям выдали 40 паспортов коллективного иммунитета

Предприятиям и организациям Карелии выдали 40 паспортов коллективного иммунитета. Есть такие, где уже вакцинировались почти 100 процентов сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В республике действует распоряжение, согласно которому работодатели, у которых 60 и более процентов сотрудников сделали прививки или переболели коронавирусом за последние полгода, могут подать заявку на оформление паспорта коллективного иммунитета. Потом министерство здравоохранения в течение пяти дней проверит достоверность представленных данных. И уже после этого министерство экономического развития выдаст документ.

Его ценность в том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации эти организации и индивидуальные предприниматели будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. Против них ограничительные меры или не будут вообще вводиться или начнут действовать в определенном формате.

Первыми паспорта получили представители организаций общественного питания.