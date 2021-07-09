В Петербурге обесценились комнаты в коммуналках

Комнаты в коммуналках Петербурга хоть и дорожают, как и другая недвижимость, но медленнее, чем квартиры, об этом сообщает сервис "Доли.ру".

В частности, если еще пару лет назад комнату в Петербурге можно было купить в пределах одного миллиона рублей, то сейчас стартовая цена этих объектов недвижимости 1,1-1,2 миллиона.

За полтора миллиона рублей раньше можно было приобрести просторную комнату, площадью 18-20 квадратных метров. Пожив в такой комнате несколько лет молодые семьи улучшали свои условия, покупая отдельное жилье. Доплата до студии составляла около 500 тысяч рублей.

По данным аналитиков "Доли.ру", сейчас, чтобы переехать из комнаты в студию, нужно уже 1,5-2 миллиона рублей. Это связано с ростом цен на новостройки и квартиры на вторичном рынке.

Комнаты в Петербурге сейчас оказались самым доступным жильем, спрос на них за последний год увеличился в два раза. Аналитики выделяют две категории покупателей комнат. Есть люди, которые приобретают комнаты, чтобы сдавать их внаем. Здесь главный подводный камень - отношения с соседями. Много заработать на такой сдаче не получится - снять небольшую комнату в Петербурге можно в среднем за 12-13 тысяч рублей. Учитывая, что коммунальные услуги в больших квартирах особенно в историческом центре довольно высоки, то на руках у владельца после оплаты квитанций может остаться 7-8 тысяч рублей.

Также комнаты покупают в качестве первого жилья. Однако в связи с подорожанием недвижимости выбраться из коммунального быта в отдельную квартиру или даже студию сейчас стало значительно сложнее.