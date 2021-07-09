В Петербурге представят премьеру оперы "Норма" с пазлом из декораций

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" 16 и 17 июля представит премьеру оперы "Норма" Винченцо Беллини в постановке его основателя и художественного руководителя Юрия Александрова.

Как сообщили в театре, этой премьерой коллектив продолжает знакомить публику с шедеврами мировой оперной классики, которые редко звучат со сцены. Постановка позволит увидеть "Норму" в новом ракурсе, а чувства античных героев будут максимально приближены к современности.

По словам Юрия Александрова, к работе над этой оперой он подошел прежде всего как классический музыкант. Главной целью стало исполнение великой музыки Беллини, заключающей в себе всю глубину человеческих чувств, именно так, как задумал сам композитор.

"Норма" была написана в 1831 году по мотивам популярной в то время трагедии Александра Суме "Норма, или Детоубийство". Сюжет повествует о верховной жрице друидов и ее возлюбленном - римском завоевателе Поллионе, о ревности и мести, любви, ненависти и самопожертвовании.

"Это очень непростая, запутанная история со страшным концом. Мне кажется, опера "Норма" - очень сегодняшний материал, потому что я не могу сказать, что в ней побеждает доброе начало. Побеждает страдание. Сейчас весь мир испытывает страдания, и мы не можем не откликнуться на это", - отметил Юрий Александров.

Для новой интерпретации "Нормы" в театре сочинили своеобразное фэнтези на тему античности и друидов, пояснил народный художник России Вячеслав Окунев. В декорационных мастерских придумали, как собрать пазл из сложно перемещающихся декораций. Артисты предстанут в очень подробных костюмах, напоминающих артефакты с раскопок на местах древних городов.

Спектакли будут проходить при соблюдении ограничений, принятых в связи с распространением COVID-19.

Справка "РГ"

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" создан в 1987 году. В 1998-м у коллектива появилась своя сценическая площадка - особняк барона фон Дервиза на улице Галерной, 33.