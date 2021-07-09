В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию

В Петербурге на сайте Медицинского информационно-аналитического центра запущена интерактивная карта, которая позволяет быстро узнать, в каких поликлиниках сколько талонов на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ситуация с записью на прививки в Петербурге крайне неоднородная. В последние две недели в пункты вакцинации приходит ежедневно до 25 тысяч человек. Это много, учитывая, что пару месяцев назад в день прививались 8-9 тысяч петербуржцев.

При этом в одних поликлиниках наблюдаются очереди, а в других - свободно. Например, в поликлинике №48 Московского района на ближайшие дни остался всего один талон. А в поликлинике №75, расположенной в соседнем квартале их 169. Правда, ближайший талон здесь можно взять на 29 июля.

Больше всего талонов, на момент написания материала, насчитано в поликлинике №51 Московского района. Правда, записаться на прививку можно после 31 июля.

Помимо поликлиник, вакцинация проводится в торговых центрах. Они на интерактивной карте не отображаются, так как прием проводится без записи. Там тоже все неоднородно. В одних торговых центрах люди проводят по полдня в очередях, чтобы привиться, в других время ожидания не превышает 10-15 минут.