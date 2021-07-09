В Петербурге завели уголовное дело за незаконную перепланировку в квартире

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" по факту незаконной перепланировки в квартире на улице Куйбышева. Дело сразу стало резонансным, ведь обычно споры о перепланировках рассматриваются в гражданском судопроизводстве.

Как сообщает СК по Петербургу, жертвой перепланировки стала жительница блокадного Ленинграда. Она проживает в квартире снизу.

Соседи перенесли стены в квартире, из-за чего жилье пожилой женщины пришло в аварийное состоянии - стены пошли трещинами, а чтобы не рухнул потолок, пришлось поставить подпорку. Петербурженка подала в суд и выиграла, ей присудили компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей, также собственник был обязан привести свою квартиру в первоначальное состояние. Но ничего этого сделано не было.

После вмешательства СК по Петербургу, жильцы быстро изыскали средства рассчитаться с блокадницей и начать возвращать свою квартиру в первоначальное состояние.

Стоит отметить, что уголовные дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" при перепланировках физлицами в своих квартирах ранее в Петербурге не возбуждались.