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09.07.2021 18:48
Рубрика: Общество

Врач из Петербурга назвала причины госпитализации при COVID-19

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Сейчас с коронавирусом госпитализируют далеко не каждого больного. О том, какие признаки могут говорить о том, что необходимо лечение в условиях стационара, "РГ" рассказала Марина Ерина, заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга, работающая в "красной зоне".

Фото: iStock
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- Решение о госпитализации принимает врач непосредственно после осмотра больного. Госпитализируют всегда при тяжелом состоянии, и при показаниях - при среднетяжелом, когда, как правило, есть еще другие факторы риска неблагоприятного течения заболевания (сахарный диабет, хроническая легочная патология, сердечная недостаточность, онкологические заболевания). В целом могу сказать: высокая температура в течение нескольких дней (38,5 градусов и выше), появление признаков дыхательной недостаточности (одышки), невозможность выполнить простую работу по дому (одышка начинает прогрессировать), симптомы интоксикации - слабость, мышечные боли, тошнота, рвота - тревожные признаки, при которых нужно вызвать "неотложку" или скорую помощь, - подчеркнула Марина Ерина.

Бригада скорой или "неотложки", приехавшая на вызов, либо госпитализирует пациента, либо, если медики не видят оснований для лечения в стационаре, данные передаются участковому врачу.

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