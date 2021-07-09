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09.07.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

Глава МВД наградил криминалиста, нашедшего по отпечаткам пальцев насильника

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в Севастополе наградил офицерским кортиком эксперта-криминалиста, старшего лейтенанта полиции Игоря Кротюка. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что благодаря работе этого офицера была раскрыта серия особо тяжких преступлений против женщин и детей.

Фото: РИА Новости
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Ирина Волк рассказала, что с 2014 года в разных районах Севастополя неизвестный мужчина совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц города, в том числе несовершеннолетних. Установить личность маньяка помог именно Игорь Кротюк, который обнаружил ключевую улику.

Полицейские установили, что насильник проник в жилище девушки, открыв дверь изнутри ключом, который она оставила в замочной скважине. Эксперт понял, что дотянуться до ключа преступник мог только через находящееся рядом окно, сняв москитную сетку. На этой сетке Игорь Кротюк обнаружил след пальца руки, пригодный для идентификации. Такой же отпечаток был найден в ведомственной базе данных дактилоскопической информации. Это позволило в кратчайшие сроки установить личность преступника и задержать его.

Благодаря работе Игоря Кротюка оперативники обнаружили место, откуда насильник наблюдал за своей жертвой. Там тоже были обнаружены следы, пригодные для производства генетической экспертизы. Они и совпали со следами, уже бывшими в базе. Так удалось доказать причастность этого человека к 19 преступлениям.

Уголовное дело насильника находится на рассмотрении в Балаклавском районном суде Севастополя.

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