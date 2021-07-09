Ильдар Абдразаков провел мастер-класс для начинающих певцов

Завершившийся в Астрахани четвертый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова запомнился впечатляющими концертами и уникальным мастер-классом для начинающих певцов со всей страны. 19 молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Уфы, Владикавказа, Новосибирска и Саки прошли жесткий отбор коучей AbdrazakovFest.

За право учиться у лучших - Ильдара Абдразакова, Вероники Джиоевой, Дмитрия Корчака и Василия Ладюка - боролись 200 кандидатов. Лучших отбирали на основе присланных видеозаписей. Особым гостем и коучем стал профессор Академии хорового искусства им. В.С. Попова, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин.

Яркую точку в программе Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова поставил большой гала-концерт на сцене Астраханского театра оперы и балета. В сопровождении симфонического оркестра театра прозвучали популярные арии и дуэты из опер Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других композиторов. За дирижерский пульт встал Валерий Воронин.