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09.07.2021 10:40
Рубрика: Экономика

На Кубани аграрии собрали первые 1,5 миллиона тонн зерна

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В главной российской житнице набирает темпы хлебная жатва. Как сегодня сообщили в администрации Краснодарского края, пшеницу и ячмень уже убрали с площади около 300 тысяч гектаров, что составляет 15 процентов всего от зернового клина. Кубанские аграрии собрали первые 1,5 миллиона тонн зерна.

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- Спасибо нашим хлеборобам. Уже почти три недели они в полях убирают урожай. Из-за дождей работы приходилось приостанавливать. В этом году идет настоящая битва - важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас уже обмолочено около 278 тысяч гектаров. Несмотря на разгул стихии, урожайность выше прошлогодней. Не сомневаюсь, мы сможем сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минсельхозе края, средняя урожайность составляет 60 центнеров с гектара, что на 12,2 центнера больше, чем годом ранее. Обрушившаяся на Кубань непогода на урожайность не повлияла, а вот сроки уборки сдвинулись на несколько дней. Но сейчас погода позволяет работать весь световой день, поэтому темпы хлебной жатвы заметно активизировались.

В пресс-службе ведомства пояснили, что комбайновый парк позволяет убирать 100 тысяч гектаров в сутки. Напомним, зерновой клин на Кубани в этом году составляет 1,9 миллиона гектаров. Прогнозы на урожай остаются прежними - 11 миллионов тонн.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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