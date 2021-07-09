На Кубани аграрии собрали первые 1,5 миллиона тонн зерна

В главной российской житнице набирает темпы хлебная жатва. Как сегодня сообщили в администрации Краснодарского края, пшеницу и ячмень уже убрали с площади около 300 тысяч гектаров, что составляет 15 процентов всего от зернового клина. Кубанские аграрии собрали первые 1,5 миллиона тонн зерна.

- Спасибо нашим хлеборобам. Уже почти три недели они в полях убирают урожай. Из-за дождей работы приходилось приостанавливать. В этом году идет настоящая битва - важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас уже обмолочено около 278 тысяч гектаров. Несмотря на разгул стихии, урожайность выше прошлогодней. Не сомневаюсь, мы сможем сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минсельхозе края, средняя урожайность составляет 60 центнеров с гектара, что на 12,2 центнера больше, чем годом ранее. Обрушившаяся на Кубань непогода на урожайность не повлияла, а вот сроки уборки сдвинулись на несколько дней. Но сейчас погода позволяет работать весь световой день, поэтому темпы хлебной жатвы заметно активизировались.

В пресс-службе ведомства пояснили, что комбайновый парк позволяет убирать 100 тысяч гектаров в сутки. Напомним, зерновой клин на Кубани в этом году составляет 1,9 миллиона гектаров. Прогнозы на урожай остаются прежними - 11 миллионов тонн.