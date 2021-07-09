Стали известны подробности ДТП с рейсовым автобусом в Сочи

В Хостинском районе Сочи 12 пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса госпитализировали для обследования, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели транспортировали пострадавших до карет скорой помощи и оказали первую помощь. К ликвидации последствий привлекли 34 человека и 11 единиц техники.

Напомним, сегодня около 9.00 в поселке Барановка водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет. В автобусе находились 30 человек.

Прокуратура региона проводит проверку по факту аварии.