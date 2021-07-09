Украина пыталась сорвать выступление постпреда Крыма на площадке ООН

Члены украинской делегации на 47-й сессии Совета ООН по правам человека пытались сорвать выступление постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера РК Георгия Мурадова. Об этом со ссылкой на самого постпреда сообщило РИА Новости.

По словам Мурадова, украинцы четыре раза прерывали его выступление, чтобы не дать донести до международной общественности правду о деградирующей ситуации с правами человека на Украине. Поведение украинских делегатов замглавы Совета министров республики счел продолжением политики деструктивного и хамского поведения по отношению к российским коллегам на международных площадках.

При молчаливом бездействии стран НАТО и Евросоюза на Украине открыто уничтожают целые "правочеловеческие институты": у граждан страны отняли исторически родной язык и почти уничтожили свободу вероисповедания.

Мурадов констатировал националистическую атаку со стороны Киева не только на русскоязычное большинство жителей страны, но и коренные народы, представители которых веками проживают на Украине.

- Это также объявление вне закона традиционно живущих здесь уже сотни лет белорусов, евреев, поляков, венгров, болгар, армян, молдаван, греков и представителей многих других национальных групп, например, русинов или карпатороссов, - пояснил он и добавил, что похожая ситуация сложилась в странах Прибалтики, где грубо попирают права русских.

Постпред убежден, что, стремись украинские власти уважать права человек, они брали бы пример с российского Крыма, где сохраняются и свободно развиваются национальные языки, культуры и религии.