В Ростове благоустроят территорию двух старейших рынков

Территория, прилегающая к Центральному и Нахичеванскому рынкам Ростова-на-Дону, должна быть благоустроена и приведена в соответствие с требованиями законодательства об охране культурного наследия. Как говорилось на совещании на эту тему, прошедшем в администрации города, вопрос поднимался еще около двух лет назад, но пока решен лишь частично.

Как известно, Центральный рынок расположен в непосредственной близости от особо охраняемого исторического объекта - собора рождества Пресвятой Богородицы, являющегося одной из самых известных туристических достопримечательностей Ростовской области. Поэтому особенно важно, чтобы вокруг него не было незаконной торговли - с земли или с лотка.

Как рассказали в мэрии, на самом рынке должны стоять капитальные современные строения. По требованию надзорных органов до первого июля на территории торгового предприятия проведут часть работ по благоустройству, остальные планируется осуществить до 2023 года. В зоне, попадающей под действие законодательства о культурном наследии, уже демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции. Такая же работа должна быть проведена и на территории ростовского Нахичеванского базара на площади Карла Маркса.

- Рынкам надо избавляться от старых построек, возведенных еще в девяностые годы прошлого столетия, - высказал свое мнение на совещании глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Если по закону нельзя построить капитальное здание, значит, надо установить такие конструкции, которые будут одновременно и легкими, и красивыми, и удобными, и чтобы, к тому же, они подчеркивали исторический колорит Ростова. На проведение благоустроительных работ можно использовать кредитные средства. Торгующие на рынках продавцы должны находиться в нормальных условиях, а не продавать товары, где рядом - грязь и разбитый асфальт, - заключил сити-менеджер.

В мэрии намерены добиться преображения территории двух рынков в сотрудничестве с городским комитетом по охране культурного наследия. На совещании также шла речь о том, что городские власти продолжат работу по выводу предпринимателей, занимающихся нелегальной торговой деятельностью, из тени.

Кстати, в городской бюджет за пять месяцев этого года поступило уже около 160 миллионов рублей незапланированных доходов.