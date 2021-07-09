Игорь Корытько: ТМК поддерживает создание единых стандартов в цифровизации промышленности

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступает за создание единых стандартов в сфере Индустрии 4.0, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации промышленных предприятий. Об этом заявил генеральный директор ТМК Игорь Корытько, выступая на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге.

В рамках сессии "Лучшие практики в области стандартизации Industry 4.0 и перспективы их применения на платформе "Промышленность РФ 4.0"", Игорь Корытько отметил, что ТМК начала активно внедрять цифровые технологии с самого начала своей деятельности. В компании в несколько этапов оцифровывались бизнес-процессы, в том числе управление производством, отношения с клиентами, закупки и продажи. В настоящее в ТМК время реализуются масштабные проекты по созданию интегрированной цифровой системы оперативного управления производством (MES) и Системы интегрированного планирования продаж и операций.

Важность перехода на единые стандарты в области IT-систем генеральный директор ТМК проиллюстрировал на примере интеграции в ТМК новых предприятий, вошедших в компанию в марте 2021 года после приобретения активов Группы ЧТПЗ.

"По состоянию на начало 2020 года в ТМК существовало более 340 различных IT-систем разных поставщиков и собственной разработки. Еще порядка 100 различных систем функционировало на предприятиях Группы ЧТПЗ, которые сейчас интегрированы в структуру ТМК. Организация взаимодействия между различными системами для создания единой IT-структуры требуют времени, это также замедляет процесс выбора и внедрения новых решений. И с ростом масштабов цифровизации эта проблема будет еще более ощутимой. Наличие единых стандартов в сфере цифровых технологий существенно упростило бы ситуацию", - сказал Игорь Корытько.

Он подчеркнул, что нехватка стандартизации сказывается и на взаимоотношениях компаний с внешним миром. "Сегодня мы работаем с нашими контрагентами - поставщиками, логистами, клиентами, банками, инспектирующими организациями - в электронной среде. Это не ограничивается документооборотом - клиентам важно получать в цифровом виде информацию о процессе изготовления трубной продукции, ее испытаниях, отгрузках. И партнерам, и нам важно получать информацию об эксплуатации наших продуктов. И здесь вопросы стандартизации становятся еще более важными", - отметил генеральный директор ТМК.

Все эти факторы демонстрируют важность создания единых стандартов для дальнейшего развития не только отдельных отраслей промышленности, но и экономики в целом.

"ТМК ощущает потребность в единых стандартах и готова принимать самое активное участие в их выработке. Стандартизация является ключевым фактором, который позволит нам ускорить внедрение цифровых технологий уже в ближайшем будущем", - заявил Игорь Корытько.