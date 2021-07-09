На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома

В Челябинской области организована экстренная эвакуация жителей попавшего в эпицентр лесных пожаров поселка Джабык в Карталинском районе на юге региона. На борьбу с пожарами дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России, сообщили в пятницу в региональном главке ведомства.

- Сильный шквалистый ветер вызвал быстрое распространение пожара в районе поселка Джабык Карталинского района, - передает пресс-служба МЧС. - Пожар перешел на жилые строения. Продолжается эвакуация населения. На ликвидацию пожара дополнительно направлен борт Ил-76 и группировка пожарных и спасателей в количестве 150 человек и 19 единиц техники.

В поселке проживает 738 человек, из них 215 детей. Эвакуация местных жителей проводится на автобусах. Кроме того, по сообщению ЮУЖД, в ближайшее время со станции Джабык отправится пригородный поезд с эвакуированными жителями. Он доставит их до райцентра Карталы.

Из-за природных пожаров и угрозы населению в Челябинской области введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал работающий на юге региона губернатор Алексей Текслер.