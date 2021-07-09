На Урале востребованы инженеры с дополнительными компетенциями

Дефицит кадров и возрождение инженерной школы - такую тему на сессии Иннопрома, организованной УрФУ, обсудили представители бизнеса. Кто нужен рынку труда сейчас? Несомненно, IT-специалисты, медики, строители и промышленники, причем, уже владеющие "цифрой". А вот инженеры оказались на втором месте в списке самых востребованных профессий Свердловской области, по версии HeadHunter, за прошлый год.

- Отрасль информационных технологий нуждается в усиленной подготовке кадров. Благодаря запросу правительства региона в Минобрнауки России об увеличении числа бюджетных мест в вузах мы добились роста контрольных цифр приема на 10-15 процентов ежегодно. В 2020-м он составил 1895 мест, а в этом - 2460 на ИТ-направление, - поясняет замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Правда, ожидания бизнеса от молодых специалистов не всегда сходятся с представлениями высшей школы. Некоторые программы в вузах не преподают, потому что технологии развиваются быстрее, чем новые учебные курсы. А предприниматели требуют продвинутых мастеров уже сейчас, например, по управлению продуктом, разработке линейки цифровых решений и непосредственно их продаже конечному потребителю.

- Чтобы восполнить пробелы в знаниях, мы обучаем ребят в своем корпоративном университете. Но владеть лишь профкомпетенциями им недостаточно. В компании развивается тренд на универсальность сотрудника, а для этого важны личностные качества: коммуникабельность, адаптивность, самообучение, экологическое мышление, - считает начальник управления цифровых технологий Трубной металлургической компании Игорь Хлебников.

Образовательная среда вузов, по его мнению, способна закрыть потребность не только в профессиональном развитии, но и soft skills. Еще в 80-е годы на рынке труда говорили о T-shaped специалисте - человеке, который имеет экспертизу в одной профессиональной области и на базовом уровне может разбираться в других, по словам HR-директора ИТ-компании Светланы Скользковой. То есть, чем больше у тебя компетенций, тем лучше.

- Узкая специализация теперь не является основой успеха. Чтобы наращивать опыт в отрасли, студентов необходимо привлекать в реальные проекты, а преподавать дисциплину им должны практики - те, кто находится на пике внедрения новых технологий. В коллаборации с разработчиками программных продуктов они быстрее освоят навыки, - думает представитель крупного предприятия на рынке цифровых услуг Алексей Кислов.

Участники сессии согласны и с тем, что без фундаментального образования стать экспертом будет сложно. К примеру, генеральный директор российской ИТ-компании Владимир Рахтеенко, окончивший в свое время физтех, видит предназначение университета в развитии мышления и эрудиции. По его мнению, нужно выпускать людей, готовых к постоянному повышению своей квалификации и владеющих навыками социального взаимодействия.

- Растет потребность в актуализации знаний, к примеру, все проекты капитального строительства будут проектироваться с помощью информационной модели с 2022 года. Нам понадобятся БИМ-менеджеры, которые умеют с ней работать, в силу вступили и профстандарты по данным технологиям. Кстати, около 18 профстандартов из 30 в отрасли содержат цифровые компетенции, - делится замруководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Надежда Прокопьева.

Но прежде чем это реализовать, нужно, как говорят эксперты, научиться работать руками: создать прототип, просчитать характеристики модели. Ведь компьютер, несмотря на автоматическое выполнение функций, без человека едва ли раскроет алгоритм. Неслучайно руководители промпредприятий вводят обучение data-scientist - аналитиков данных, и адаптируют курсы под разный склад мышления - для математиков, гуманитариев и т.д.

- Важно помнить о самих студентах. Они - главные участники процесса, которые ждут от вузов гибкости, новых треков обучения и возможности показать себя в реальном секторе. Прежде всего, компаниям и университетам важно заниматься их ранней профориентаций и популяризировать инженерные профессии, - подытоживает директор по работе с партнерами одного из ведущих поставщиков продукции Наталья Ильина.