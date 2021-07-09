В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок

В Челябинской области лесной пожар перешел еще на один поселок в Карталинском районе на юге региона - населенный пункт Запасное. Его население эвакуировано заблаговременно, сообщили в пятницу в МЧС России.

- В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через 15-20-метровые минерализованные полосы на населенный пункт Запасное Карталинского района, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Огнём повреждено два дачных и шесть жилых строений. Информации о пострадавших не поступало. Оповещение и эвакуация населения в безопасные районы были проведены заранее.

По данным правительства региона в Запасном от огня пострадали 15 жилых домов.

- Будем помогать всем погорельцам. Я сейчас общался с жителями, мы это обсудили. Но пока самое главное - потушить пожар. К сожалению, ветер - до 25 метров в секунду, - прокомментировал ситуацию находящийся на месте ЧС губернатор Алексей Текслер .

По состоянию на 18:00 (мск) природные пожары в Челябинской области охватили площадь около пять тысяч гектаров. Ранее была проведена эвакуация населения в поселках Джабык, где сгорели 23 дачных и 40 жилых домов.

К ликвидации пожара привлечены около 500 человек, 115 единиц техники и четыре пожарных поезда.