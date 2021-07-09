В Челябинской области лесной пожар повредил более 60 жилых домов

Лесной пожар повредил более 60 домов в поселке Джабык Челябинской области, где сейчас работает усиленная группировка сил МЧС и оперативный штаб под руководством главы региона Алексея Текслера.

"В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным челябинского правительства, в поселке есть сгоревшие дома, часть строений не пострадала. Местами остается открытое горение.

- Организованные группы местных жителей, которые были собраны на станции и в детском саду, эвакуированы, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Они вывезены автобусами и пригородным поездом. Данных о пострадавших пока нет.

Как уже писала "РГ", всего в поселке Джабык проживает 738 человек, из них 215 детей. Данные о числе эвакуированных уточняются. По данным ЮУЖД, поезд доставил в Карталы 52 жителя поселка Джабык и 10 человек со станции Запасное, эвакуированных из зоны пожара.

Борьбу с огнем продолжают почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.