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09.07.2021 13:58
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге в районе станции метро "Чкаловская" задержали мужчину, которые вел себя неадекватно и нападал на людей.

Фото: Екатерина Мишина/ТАСС
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Инцидент случился в пятницу утром. Прохожие попросили сотрудника правоохранительных органов, который работал в подземке, утихомирить опасного хулигана.

- Майор полиции из отдела по исполнению административного законодательства по служебной необходимости находился на станции метро "Чкаловская". Он был в форменной одежде и вооружен. К нему обратились за помощью несколько человек, сообщив, что неподалеку находится гражданин с неадекватным поведением и ножом в руках, одного из обратившихся он ранил. Также пострадал рабочий со стройки неподалеку - его избили, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Личность нападавшего установили. По данным полковника Горелых, хулиган родился в 1984 году. Зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Ранее судим не был. Из-за опасного поведения состоит на учете в соответствующей клинике.

Пострадавшим вызвали бригаду скорой помощи, они доставлены в больницу для того, чтобы врачи определили, нужна ли им серьезная медицинская помощь. По словам полковника Горелых, судя по внешним признакам, вероятно, госпитализация им не потребуется.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

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