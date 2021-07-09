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09.07.2021 21:51
Рубрика: Власть

В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: МЧС РФ / РИА Новости Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Экипаж вертолета Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа задействуют в тушении природных пожаров на юге Челябинской области. Такое решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в ответ на обращение властей региона.

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
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Авиаторы будут с воздуха сбрасывать воду на очаги возгорания в Карталинском и Нагайбакском районах. Для тушения природных пожаров военные используют вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5. Оно позволяет одновременно накрывать охваченную огнем местность 5 тоннами воды.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в региональном центре управления штаба Центрального военного округа ведут круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах своей ответственности.

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