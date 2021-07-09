Видео: На "Иннопроме" показали инновации не только XXI, но и XVII века

Минпромторг России на "Иннопроме" организовал выставку народных художественных промыслов. Экспонаты можно было не только рассмотреть, но и услышать - возле витрин транслировали звуки ремесел: перезвон коклюшек, перестук молотков…
Традиционные тагильские подносы, которые выставлены в одной из экспозиций, тоже были когда-то настоящей инновацией. Штамповки еще не существовало, изящные блюда из металла выковывали вручную. А секрет состава прочного прозрачного лака до сих пор до конца не раскрыт. Кстати, знаменитые подносы из Жостово - младшие братья тагильских: жостовские мастера приезжали на демидовские заводы "на стажировку".
Татьяна Коськина, уральская мастерица, учила посетителей тагильской росписи прямо на выставке:
- Училась я у мастеров в Нижнем Тагиле. Это сложное дело. Поднос надо загрунтовать, покрыть краской. Потом расписать и покрыть тремя слоями лака. Как минимум тремя.
Игорь Корытько: ТМК поддерживает создание единых стандартов в цифровизации промышленности
Трубная Металлургическая Компания выступает за создание единых стандартов в сфере Индустрии 4.0, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации промышленных предприятий. Об этом заявил гендиректор ТМК Игорь Корытько, выступая на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021