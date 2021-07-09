Видео: На "Иннопроме" показали инновации не только XXI, но и XVII века

Минпромторг России на "Иннопроме" организовал выставку народных художественных промыслов. Экспонаты можно было не только рассмотреть, но и услышать - возле витрин транслировали звуки ремесел: перезвон коклюшек, перестук молотков…

Традиционные тагильские подносы, которые выставлены в одной из экспозиций, тоже были когда-то настоящей инновацией. Штамповки еще не существовало, изящные блюда из металла выковывали вручную. А секрет состава прочного прозрачного лака до сих пор до конца не раскрыт. Кстати, знаменитые подносы из Жостово - младшие братья тагильских: жостовские мастера приезжали на демидовские заводы "на стажировку".

Татьяна Коськина, уральская мастерица, учила посетителей тагильской росписи прямо на выставке:

- Училась я у мастеров в Нижнем Тагиле. Это сложное дело. Поднос надо загрунтовать, покрыть краской. Потом расписать и покрыть тремя слоями лака. Как минимум тремя.